Le prévenu intimidait les jeunes femmes en jouant du couteau

Michel (prénom d’emprunt) fait opposition à un jugement qui le condamne à 3 ans de prison avec sursis. Il est accusé de viol sur une jeune fille et de coups, menaces et harcèlement sur une autre, qui a été sa compagne.

Il avait rencontré la première sur Facebook. Après un premier rendez-vous, la jeune fille estime que Michel a attenté à sa pudeur. Ils se revoient le lendemain dans une voiture, à la citadelle de Namur. "Tu m’as chauffé, j’ai besoin de me vider", aurait déclaré le prévenu avant une relation sexuelle non protégée, considérée comme un viol par la victime, qui avait un peu plus de 16 ans au moment des faits. Michel reconnaît tout au plus qu’il a dû "un peu insister".

Le prévenu a entretenu une relation avec la seconde victime pendant 2 ans. Celle-ci a déposé 4 plaintes à son encontre. Le dossier répressif mentionne des empoignades, un jet de cigarette, des gifles, des coups de pied, mais aussi des menaces avec un couteau,…

L’avocat de Michel demande une suspension du prononcé accompagnée de conditions probatoires. Il s’étonne que, dans le cas de la scène de la citadelle, la victime soit revenue, au lendemain d’un attentat à la pudeur. "Il lui avait fait savoir qu’il avait un couteau et qu’il s’en servirait si elle ne venait pas", rétorque le parquet, qui requiert une condamnation de 3 ans, sans s’opposer à un sursis. Jugement le 6 juin

JVE