Un voisin rattrape Fabrice et le remet aux policiers.

Drôle de surprise pour Lola, qui habite la Chaussée de Louvain à Bouge (Namur), le 19 octobre dernier : lorsqu’elle rentre de son club de sport, vers 9h30, elle aperçoit, à travers la vitre de sa porte, une silhouette qui s’agite. Soudain, la porte s’ouvre et Fabrice jaillit de la maison, un cric (volé un peu plus tôt chez Auto 5) à la main. Pour assurer sa fuite, il en menace Lola qui hurle de peur. Ses cris alertent le voisin qui, courageusement, se jette à la poursuite de Fabrice et le rattrape une centaine de mètres plus loin. Le butin (1580 €, des bijoux et des parfums) est récupéré et Fabrice est remis aux policiers.

Devant le tribunal, Fabrice nie avoir menacé Lola avec le cric : "Je reconnais le vol, pas la violence. Le cric était dans mon sac à dos !". Le parquet souligne que Fabrice a de nombreux antécédents : "Il a déjà été condamné en 1993 à 16 ans de prison pour un vol qui a très mal tourné. De plus, au moment des faits qui nous occupent, il était sous contrôle électronique !", dit le Substitut en charge du dossier qui requiert 5 ans. "Une véritable catastrophe pour mon client", s’exclame Me Somers, le conseil de Fabrice. Des sursis vont tomber et il va passer de nombreuses années en prison. Il a plus besoin de valorisation que de prison ! L’avocate sollicite la requalification en vol qualifié et une peine de travail de 300 h. Jugement le 28 février.