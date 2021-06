Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de prison de 5 ans assortie d’un sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive effectuée à l'encontre d'un homme né en 1974 poursuivi pour une tentative d'homicide commise à Gesves, le 9 octobre 2020.

L'homme avait voulu lancer un morceau de tronc d'arbre sur une autre personne, habitant dans le même domaine que lui. "Une altercation a eu lieu entre une amie de monsieur et une autre résidente (âgée de 78 ans). Le prévenu s'en est mêlé et a menacé de la crever. Il est rentré chez lui pour aller chercher un couteau. Quand il est ressorti, un autre monsieur discutait avec la dame qu'il venait de menacer. Il l'a poussé, le faisant dégringoler d'un talus et chuter au sol. Il s'est ensuite saisi d'un tronc d'une vingtaine de kilos et s'est mis au-dessus de lui. C'est à ce moment qu'un témoin s'est jeté sur lui", expliquait la partie civile lors de l’audience du 20 mai.

Le prévenu reconnaissait des empoignades mais pas la tentative d'homicide. "Je l'ai menacé avec le tronc mais je ne lui ai pas lancé. Il venait de me dire juste avant qu'il allait m'envoyer des gens des pays de l'Est pour me tuer", indiquait l'auteur des faits.