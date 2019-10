Kevin (prénom d’emprunt), a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre en achetant une superbe Mercedes pour la modique somme de 37.OOO euros. Au chômage, le jeune homme peine en effet à payer les mensualités de celle-ci, qui s’élèvent à 545 euros. Dès lors, quand il apprend qu’un client du restaurant de son père est particulièrement généreux en matière de pourboires, il flaire un bon coup et décide de se rendre au domicile de celui-ci une fois qu’il est parti au travail. Il s’adjoint pour cela la compagnie de Serge (prénom d’emprunt), un jeune homme simple d’esprit habitué du restaurant familial. Le rôle de celui-ci sera simple : faire le guet dans la voiture en attendant le retour de Kevin.

Le26 septembre 2017, la rutilante Mercedes s’arrête donc devant une habitation d’Erpent, sur le coup de 7h30. Kevin enfile des gants, une cagoule, entre dans la maison et tombe nez à nez avec l’occupante des lieux. "J’ai paniqué. Je l’ai poussée et elle est tombée. Elle dit que j’avais un couteau à steak mais c’était en fait la clé de la voiture, elle a confondu."

Les lunettes de la victime se brisent et Kevin, qui s’impatiente, lui met la main à plat sur la table et lui demande quel doigt elle préfère qu’il lui coupe, la prévenant que d’autres personnes vont arriver et "qu’elle va déguster". Il ressortira finalement de l’habitation avec 2200€ pour rejoindre son complice qui, paniqué, pense qu’il est enfermé dans la voiture, alors qu’il n’en est rien.

Pour ce vol avec violence , le substitut Mascart réclame 3 ans de prison pour Kevin et un an pour son acolyte, précisant que, vu leur absence d’antécédents, un sursis est envisageable et possible. Les parties civiles réclament le remboursement de la somme dérobée.

Le conseil du principal prévenu plaide une peine avec sursis et la levée de la confiscation du véhicule. L’acquittement du complice est demandé.

Jugement le 25 novembre

JVE