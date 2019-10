Une amende de 500 euros lui est également infligée

À un peu plus de 30 ans, Gaëtan V. a déjà visité la plupart des prisons du pays. Pour des faits de coups et blessures, de vols avec violence, de stupéfiants et d’extorsion. Nerveux, le détenu se fait également remarquer en prison.

Le 30 septembre 2016, à la prison de Namur, il évoque en termes peu élogieux une gardienne avec un codétenu. Un gardien lui demande de changer de sujet mais Gaëtan persiste avant de se ruer sur le gardien. Une empoignade découle de l’incident, les deux hommes tombent à terre et alors que le gardien le maintient Gaëtan le mord au flanc et lui arrache un morceau de chair. Ce qui lui vaudra quelques jours de cachot à la sortie desquels il piquera encore une grosse colère dans le parloir des avocats qu’il mettra sens dessus dessous, blessant au passage un second gardien.

"J’ai essayé de me défendre. Cette affaire est compliquée, mais il faut voir plus loin. Pourquoi les vidéos de surveillance n’ont pas été consultées ? Les agents pénitentiaires, c’est une mafia."

Le tribunal de Namur a rendu son jugement ce vendredi. Le prévenu est condamné à 40 mois de prison supplémentaires et à une amende de 500 euros d’amende