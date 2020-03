Le patron du nouveau (grand) magasin bio dans le centre de Namur reste ouvert avec les précautions d'usage

Pas de chance pour les magasins qui venaient d'ouvrir leurs portes au moment où la crise du coronavirus a débuté en Belgique. Si le magasin de cookies/salon de thé de la rue des Carmes a décidé de fermer après seulement quelques jours d'existence, Bio4, la toute nouvelle surface de bio et de vrac reste ouverte rue Rogier et rue des Dames Blanches.

Un mois après son ouverture à peine, la situation n'est pas idyllique. "Nous n'avons pas la clientèle de l'administration communale étant donné qu'elle est principalement en télétravail ni les travailleurs et passants du centre ville désert. Mais nous sommes ouverts tous les jours de 10h à 18h30 sauf le dimanche", rappelle Jean-Pierre Gilot qui a équipé son personnel de masques et désinfectant. "Pour les distances de sécurité, le magasin est très vaste et le comptoir profond donc pas de problème", assure ce commerçant qui s'étonne de voir un certain lobbying pour la grande distribution.

"On ne voit que Colruyt à la télévision, à croire que Colruyt nourrit la Belgiue entière et qu'il n'existe aucun autre magasin d'alimentation", plaisante celui qui a pris le parti de proposer de l'alimentation bio à prix abordable sur une surface de 400 mètres carrés dans le centre de Namur. "Chez nous, il n'y a jamais plus de 5 personnes en même temps dans le magasin. Si on veut limiter les échanges et le temps passé ici, on peut passer sa commande par téléphone et venir chercher et payer Bancontact en quelques secondes. Je peux éventuellement organiser une livraison à la demande", assure-t-il.

Sont disponibles: des fruits et légumes frais, de l'épicerie sèche, des vins, des fromages locaux, des produits laitiers, du pain... "Pour les viandes et charcuteries de la Boucherie bio de Saint Marc, il y a des commandes deux fois par semaine. Il suffit d'appeler le magasin au 081/56.74.22 et on organise ça à la meilleure convenance du client", indique le commerçant qui fait beaucoup d'efforts pour satisfaire les Namurois.

© DR

Parmi les autres magasins d'alimentation ouverts dans le centre-ville et qui peinent avec les rues désertes, signalons la magasin de la coopérative Paysans Artisans (rue des Carmes), la boulangerie bio Legrand (rue Cuvelier), la boulangerie Dumont (place d'Armes), la crèmerie des gourmets (rue des Brasseurs), le primeur Vitamine (place Maurice Servais) ou encore la Maison Saint Aubain (rue de l'Ange).

"Nous ouvrons dorénavant du lundi au samedi, de 8h à 16h. Vous pouvez stationner devant le magasin, la rue étant complètement vide. N'hésitez pas à passer vos commandes par téléphone et enlever celle-ci rapidement. Aucune pénurie n'est prévue, les livreurs continuent à travailler en respectant les mesures qui s'imposent Maximum 6 clients à la fois dans le magasin, mais ne vous inquiétiez pas, il n'y a pas foule de toute manière", assure la boucherie - charcuterie - crèmerie - traiteur Saint Aubain.