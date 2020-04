Devant les files de voitures qui attendaient pour les drive-in de McDonald’s et Quick, voire Burger King pour leur réouverture, le sang de certains Horecas n’a fait qu’un tour. "C’est fou de voir tout ce monde se déplacer pour de la malbouffe. Il n’y a pas que McDonald’s qui propose des burgers pendant le confinement. Nous aussi, on fait du take away ou on livre. Peut-être qu’on n’est pas assez visibles", souligne un chef qui préfère garder l’anonymat. Voici une sélection.

Tasty Burger propose ses burgers chauds à emporter dans la corbeille namuroise du mardi au samedi de 12 h à 14 h et de 18 h à 20 h. 12 € frites et coleslaw compris. Ou alors en version Ikea avec tous les ingrédients : onion rings en apéro, le bun, la viande à cuire, les accompagnements le coleslaw et les frites précuites. 12 € également. Réservations via tastyburgerlocal@gmail.com ou 081/34.29.07.

Les sens du goû t s’est mis aux burgers gastronomiques à aller chercher sur place à Salzinnes ou à se faire livrer par UberEats, du mardi au dimanche soir. En version poulet, saumon, végé, mais aussi 100 % bœuf avec la viande de la Boucherie Originelle à Emines. Tarif : 16 € frites comprises. Dessert en option. Réservations : 081/73.46.34.

Rue du village, à Gembloux, propose même la version drive-in où le client ne sort pas de la voiture. Outre les tapas et quelques plats, les burgers sont proposés dans un pain au romarin maison et de la viande de Salers avec des frites maison pour 13 €. Réservations : 0479/88.16.96.