18 mois de prison ont été requis ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Namur à l’encontre d’un entrepreneur namurois. En mai 2020, le prévenu estimait qu’en plein Covid, les gens portaient mal, ou pas assez, leur masque. Ce jour-là, dans la file d’attente d’un grand magasin de Jambes, il a agressé plusieurs clients verbalement avant de projeter son caddie sur le patron qui lui demandait de se calmer. Il aurait alors foncé en camionnette sur les barrières nadar qui organisaient la file d’attente, blessant au passage 2 personnes. La situation est restée tout aussi tendue lorsque la police s’est présentée à son domicile. Il s’est d’emblée montré agressif et menaçant et a tenté de saisir un objet dans une caisse en carton située dans son garage, avant que les policiers ne l’interpellent. Il est parvenu, dans la mêlée, à donner 5 coups de poing au visage d’un inspecteur. Et a ensuite opposé résistance et a invectivé les forces de l’ordre. Selon le ministère public, le prévenu présente une réelle intolérance à la frustration et règle les situations de stress par la violence.

Impliqué dans un différend financier avec un sous-traitant, il a proposé à celui-ci de régler le problème "comme des hommes". Après avoir harcelé sa proie par téléphone et l’avoir provoquée, il est parti à sa rencontre, dans un café du centre de Jambes, armé… d’un pied de biche. Compte tenu de sa réputation, son opposant s’était pour sa part muni d’une batte de base-ball. L’assaillant en a reçu plusieurs coups, dont au visage. Une peine d’un an est requise contre le porteur de la batte. Jugement le 24 décembre.