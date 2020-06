Certains ont été annulés, d'autres retardés, mais bon nombre comptent encore des places pour animer vos enfants en juillet et août.

Pendant le confinement, certains opérateurs ont maintenu une partie de leurs stages et annulé une autre partie, d'autres ont attendu les mesures du conseil de sécurité pour avancer et certains ont avancé en prenant des risques. La situation de cette mi-juin est assez inédite: les stages proposés sont moins nombreux que les autres années, mais il reste encore pas mal de places. Certains parents, qui ont dû garder leurs enfants de nombreuses semaines à la maison, hésitent encore: la preuve avec les écoles qui n'affichent pas complet.

Voici quelques exemples d'activités où il reste des places.

Cette année, la ville de Namur a oublié les stages et misé sur deux valeurs sûres: les plaines de vacances et les plaines sportives (sans distinction). ll reste encore des places et les inscriptions se poursuivent cette semaine sans limitation (elles étaient imitées à deux semaines par enfant jusqu'à ce lundi). https://www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/jeunesse/stages-plaines/plaines-de-vacances

C'est arrivé chez les Nutons propose des stages pour les enfants de 3 à 12 ans sur le thème Harry Potter, les pharaons, Jack et le haricot magique, les superhéros et les perosnnages de bande dessinée. Au programme: des petits groupes, des ateliers bricolage, des ateliers cuisine, des visites, un petit spectacle... https://lesnutonsnamur.wixsite.com/chezlesnutons?fbclid=IwAR0gjdRny4ca-ogrCvxu4_kY8WFeiFhRxqVnCBe_Qn_PKeXDo2WJmuJiYFs

Nouveau venu: Aqua Dream Temploux, qui abrite une piscine non traitée au chlore, propose des stages piscine et nature pour les 6 à 12 ans. Au menu: activités natation et jeux aquatiques menant à 3 brevets: poisson, hippocampe et dauphin. Aussi au programme: nourrissage des animaux, soins aux poneys, éveil à la nature, potager, activités sensorielles, promenade en tracteur... https://www.aquadream-temploux.be/?fbclid=IwAR2oY976qIM_bmCBZPkw5Slb_FN2VvJxoYkTSMVlsmH0Q0Ib2WMgz4x2xXc

Funky Feet Academy propose des stages avec les multiples disciplines enseignées pendant l'année pour les enfats de 6 à 14 ans. Au menu d'une semaine-type: développement gestuelle, body music, musicalité, danse hip hop, multisport, danse afro et breakdance. Modules de 3 jours graffiti ou BBoying. https://www.funkyfeetacademy.com/stage

Les Jeunesses musicales, proposent comme chaque année leur stages kiddynotes pour les 3 à 6 ans tandis que les 7 à 12 ans peuvent participer à un nouveau concept "musique et arts plastiques" avec la collaboration du Delta ou encore rock'n zik à Bomel qui touchera à la guitare électrique, à la basse, à la batterie et au synthé. https://www.jeunessesmusicales.be/namur/stages/?fbclid=IwAR2mlrYsvODtt6f56UN2WbkEga9JMNF9WD_yqQpTRmoTQFxF_5UB8u8mIqk