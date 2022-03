6 mois de prison et 200 euros d’amende ont été requis vendredi contre un prévenu accusé de coups et blessures volontaires avec circonstances aggravantes. Le 18 janvier 2020, le prévenu, qui circulait en train, n’a pas pu présenter un titre de transport valable à l’accompagnatrice. Celle-ci a alors contrôlé son identité afin de lui infliger une amende et l’usager s’est emporté et l’a insultée, arrachant la carte d’identité des mains de celle-ci et lui retournant un doigt, occasionnant une incapacité de 5 jours dans le chef de celle-ci. Un témoin a confirmé les faits.

L’accompagnatrice réclame un dommage provisoire de 375 euros. La société HR Rail, également constituée partie civile, en demande 1121.

Le ministère public a proposé une transaction au prévenu, par ailleurs défaillant à l’audience de ce vendredi. Après avoir sollicité un délai pour s’acquitter de celle-ci, il ne l’a jamais payée. 6 mois de prison sont donc requis par le substitut Marganne, « pour une agression gratuite, sur une personne qui faisait sont travail ».

Jugement le 25 mars.