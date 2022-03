Née en 1973, c’est pour soulager son compagnon, détenu à l’époque, que la prévenue, maman de 3 enfants, lui a amené 50 grammes de cannabis à la prison d’Andenne. « C’était la seule et unique fois. Je consommais moi-même à l’époque, mais maintenant, j’ai arrêté cela. »

Les faits se sont déroulés le 28 septembre 2019. La prévenue a en effet tenté de remettre un paquet à son compagnon. Celui-ci a été intercepté par un gardien. Que ce soit les perquisitions ou l’analyse de la téléphonie, rien ne permet de démontrer que la prévenue a opéré de la sorte à plusieurs reprises. Celle-ci n’ayant pas d’antécédent, le substitut De Scheemaekere ne s’oppose pas dans son cas à une peine de travail autonome et à une amende de 1000 euros. Le magistrat se montre par contre dubitatif quand, au dossier, le prévenu déclare qu’il faisait l’objet de pressions pour introduire de la drogue en prison et que c’est pour mettre un terme à celles-ci qu’il a demandé à sa compagne d’en apporter le jour des faits et de se faire prendre au moment de la transaction. Une peine d’un an de prison et 1000 euros d’amende sont requis.

Le conseil de la prévenue plaide pour sa cliente la suspension simple du prononcé de la condamnation.

Jugement le 22 avril