Le 1er novembre 2018, à cause d’un litige relatif à la vente d’une voiture, Sadri a tiré à bout portant avec un fusil à pompe sur Kutjim, un ami d’enfance. Si la victime s’en est sortie, le parquet de Namur estime qu’il y a, ce jour-là, eu tentative d’assassinat et réclame une peine de 6 ans de prison.

Sadri et Kutjim sont amis depuis plus de 10 ans, ils ont vécu dans le même kot. C’est donc tout naturellement que Sadri, qui veut s’acheter une voiture, en parle à Kutjim. Ils optent pour une Renault Megane mise en vente par un Bruxellois, et Kutjim sert d’intermédiaire dans cette transaction d’à peine 800€. 4 mois passent et Sadri ne voit pas la couleur du véhicule, qui devait être réparé avant de lui être livré. La tension monte entre les deux hommes et lorsqu’ils se croisent Boulevard de Meuse à Jambes le 1er novembre, la situation tourne au vinaigre. Sadri sort armé d’un fusil à pompe. Il donne un coup avec le canon dans la vitre de la voiture de son ami puis le frappe à l’épaule. Kutjim se retourne et un coup part, à bout portant dans l’arrière de l’épaule gauche de la victime. L’auteur du coup de feu va ensuite cacher l’arme au bord d’une route, emballée dans une couverture.

Interrogé, Sadri avoue se sentir honteux : "Je n’ai jamais voulu tuer mon ami, il est comme mon frère. J’avais l’arme dans ma voiture depuis 4 jours car mes parents me rendaient visite et je ne voulais pas qu’ils tombent dessus chez moi, je voulais la remettre à Kutjim. Quand on s’est vu, je me suis emporté. Je ne voulais pas tirer mais il a voulu écarter le canon et le coup est parti tout seul"

Interrogé, Kutjim explique que Sadri a annoncé plusieurs fois vouloir le tuer. Me Lotte, son avocat, s’offusque que la défense de Sadri veuille faire requalifier l’incident en coups et blessures involontaires alors que, pour lui, l’intention homicide est évidente de par les préparatifs, les menaces,… L’avocat demande une expertise pour son client, qui souffre de séquelles permanentes au bras et à l’épaule, ainsi qu’une somme provisionnelle de 2500 €.

Pour le substitut Seminara, le type d’arme utilisé tout comme les conclusions des experts attestent de l’intention de tuer. "La victime est un miraculé qui souffre de séquelles permanentes et d’un stress post-traumatique. Je réclame 6 ans de prison. Si la préméditation devait ne pas être retenue, la peine ne devrait pas descendre en dessous de 4 ans."

Pour l’avocat de Sadri, il n’y avait pas de volonté de mettre fin aux jours de la victime et le coup de feu est accidentel. "Si près, si il avait voulu le tuer, il n’aurait pas pu le rater.", estimait Me Toussaint.

Les parties se reverront le 19 septembre pour la suite des plaidoiries et l’audition de témoins.