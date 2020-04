On aurait pu assister à un drame la nuit du 23 au 24 janvier dernier à Viroinval. Andy, un Louvièrois, a mis le feu à la porte d’entrée de l’habitation de son ex-compagne en pleine nuit. Elle se trouvait avec son nouveau compagnon au moment des faits. "Il était 00h30 lorsqu’ils ont entendu un bruit sourd. Le compagnon est descendu et a vu des flammes et senti une odeur âcre. Il a tenté d’éteindre l’incendie avec ce qu’il trouvait dans la cuisine, comme du soda", a indiqué le parquet de Namur.

Andy avait bien préparé son coup ce soir-là en quittant son domicile de La Louvière avec une bouteille en plastique remplie d’essence pour rejoindre celui de son ex à Viroinval. Sur place, il a aspergé la porte d’entrée pour ensuite y bouter le feu.

Ce fait n’est pas le seul pour lequel le Louvièrois a comparu devant le tribunal ce mercredi puisqu’il est aussi poursuivi pour des faits de menaces et harcèlement commis entre octobre 2019 et janvier 2020. Cela se caractérisait principalement par l’envoi de messages insultants et menaçants. "Il y en a eu jusqu’à 120 en une nuit", a précisé le parquet de Namur. "Monsieur a mal vécu la séparation mais vivait aussi très mal leur relation puisque les services de police ont dû intervenir une quarantaine de fois pour des disputes", a enchaîné la partie civile. Quatre ans de prison avec sursis probatoire ont été requis. Jugement le 22 avril.