Patrice (prénom d’emprunt), a totalement disjoncté le 17 septembre 2019. L’homme né en 1980 vivait alors avec sa mère, née en 1946. Suite à des faits d’intimidation de menaces et de harcèlement, celle-ci avait obtenu un jugement d’expulsion en 2016, expulsion qui n’avait jamais été mise à exécution. Suite à de nouveaux faits, elle a reçu une nouvelle citation et a signifié à son fils qu’elle le mettait dehors, cette fois pour de bon. Si il est resté calme en fin d’après-midi ce jour-là, vers 23h, il s’est présenté devant sa mère qui dormait devant la télévision avec une masse pesant pas loin d’un kilo. Il a frappé une première fois sa mère à la tête, avant de lui donner des coups sur les jambes et de lui infliger un second coup à l’arrière du crâne.