Tony, un habitant d’Eghezée né en 1980 bien failli tuer sa mère le 17 septembre 2019. Pour ces faits, il a été condamné le 29 avril dernier à une peine ferme de 6 ans de prison. Il faisait opposition à la condamnation en juin dernier. Un membre du siège à 3 juges ayant été nommé à de nouvelles fonctions, le procès a été recommencé ab initio ce jeudi.

Les relations entre le prévenu et sa mère étaient tendues depuis plusieurs années, elle avait déjà tenté de l’expulser à plusieurs reprises. Alors que sa maman lui avait signalé la décision, il est descendu ce jour-là de sa chambre vers 23h et assène un coup sur le crâne de sa mère, avant de la frapper plusieurs fois aux jambes et de la cogner à nouveau au niveau de la tête, lui déclarant : "Puisque tu m’as mis dehors, tu sortiras les pieds devant". La victime tentera de fuir, il arrachera les fils du téléphone pour ne pas qu’elle prévienne les secours. "Tu n’en sortiras pas vivante, c’est toi ou moi". C’est finalement chez les voisins que la mère du prévenu trouvera refuge. La police trouvera pour sa part Tony dans sa chambre, le marteau couvert de sang posé au pied de son lit. La victime s’en sortira couverte d’hématomes et souffrira d’une commotion cérébrale sévère entraînant dans son chef une incapacité de plusieurs mois.

Questionné par la présidente Marie-Cécile Matagne, le prévenu déclarait en juin : "Ce n’était pas intentionnel. C’était pour l’effrayer, pour qu’elle renonce à m’expulser, car j’ai déjà été SDF et je ne voulais plus connaître cela. Je ne l’ai pas frappée de toutes mes forces, je tenais le plat du marteau contre ma main. Je voulais juste lui faire mal car j’avais mal à l’intérieur, mais pas la tuer. J’ai sûrement dit des horreurs car j’étais énervé. Je me suis ensuite servi une bière pour me calmer. Nous avons des difficultés relationnelles depuis que je suis petit, c’était une accumulation. Aujourd’hui, je vis seul et je cherche un emploi. Je n’ai pas l’intention ni l’autorisation de la revoir. Nous avons des caractères opposés mais je regrette."

Selon le parquet, l’intention homicide était bien réelle, au vu de l’arme utilisée, du nombre de coups portés et de la zone du corps visée, la tête. Pour le substitut Gaublomme, la peine de 5 ans devrait être accompagnée d’un sursis probatoire incluant une formation, un suivi psychologique et une absence de contacts avec la victime. Sursis probatoire également sollicité par la défense du prévenu.

Jugement le 30 septembre.