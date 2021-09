Le 20 août 2019, un drame aurait pu se nouer à Gembloux. Marc, un Bruxellois est en colère. Depuis la capitale, il prend la route pour Gembloux, armé d’un fusil de chasse, qu’il prend le temps de charger avec 2 projectiles. 24 autres seront retrouvés dans sa voiture. Il annonce directement ses intentions à son cousin, par sms : "J’arrive, je vais te tuer. Descends ou je défonce la porte."

"Il m’avait provoqué, j’étais à bout, il a dit des mots qu’il n’aurait pas dû dire", confie le prévenu à l’audience. Une déflagration résonne ce jour-là dans le ciel gembloutois. Le coup a raté sa cible, qui venait de sortir de chez elle.

Le prévenu devait répondre ce jeudi devant le tribunal correctionnel de tentative d’assassinat, de port d’arme prohibée et de menaces. Le substitut Gaublomme commente les faits : "Les deux hommes s’étaient chauffés par téléphone durant l’après-midi. Le prévenu avait annoncé à sa mère sa volonté de tuer son cousin, de régler cette affaire. Sa mère l’a supplié de visu et au téléphone alors qu’il était sur la route de ne pas faire de bêtise. Il a pourtant tiré à hauteur d’homme à 5 mètres de sa cible et à en juger par les munitions qu’il avait emmenées avec lui, il partait littéralement à la guerre."

Pour le substitut, l’intention homicide tout comme la préméditation ne faisaient pas l’ombre d’un doute. "L’auteur a annoncé avec détermination sa volonté de tuer sa victime, il s’est équipé du matériel nécessaire, un fusil de chasse et 26 cartouches, a tiré à courte distance et en direction d’une zone létale. Il a visé la victime dès qu’elle est sortie de son habitation."

Le représentant du parquet requiert une peine de 5 ans de prison, sans toutefois s’opposer à un sursis probatoire. L’affaire reviendra devant le tribunal correctionnel de Namur le 2 décembre, après la réalisation d’une enquête sociale au sujet du prévenu.