Dès son plus jeune âge, Gilles, le prévenu, a connu les coups et les insultes de son père alcoolique. Sur lui, mais aussi sur sa sœur et sa mère. Le jeune homme a noyé son chagrin dans l’alcool.

Le 29 mai 2015, sa mère reçoit à nouveau des coups de la part du père de Gilles, aujourd’hui décédé. Bilan : 2 côtes cassées. C’en est trop pour le jeune homme, né en 1981.Le lendemain, ivre, il s’approche de son père avec un cutter et un coup part, touchant son bourreau à la gorge, de façon superficielle. "Je voulais lui donner une leçon car cela faisait 38 ans qu’il la battait sans qu’elle aille déposer plainte, mais pas le tuer, je l’ai blessé accidentellement car j’étais très fâché vu qu’il venait de lui casser 2 côtes. Par le passé il lui avait déjà cassé toutes les dents."

Gilles doit répondre d’une nouvelle tentative de meurtre, commise sur sa mère en juillet 2018. "Je prenais du Xanax et du Valium. J’ai bu une bière et puis j’ai un grand trou noir." Selon les rapports d’enquête, le prévenu, concerné par une procédure d’expulsion, se serait jeté sur sa mère avec un couteau de cuisine, hurlant qu’il allait la tuer et lui portant des coups au niveau du visage et de l’oreille. Les cris de la victime ont alerté une voisine et la police est intervenue. Gilles a passé 5 mois sous mandat d’arrêt suite à cette scène. "Je ne savais pas ce qui s’était passé. J’ai pleuré quand la police m’a montré les photos de ce que j’avais fait."

Le substitut Gaublomme requiert une peine de 5 ans assortie d’un sursis probatoire de 5 ans incluant un suivi psychologique et du problème d’alcool du prévenu, qui a commis deux tentatives de suicide depuis ces faits. "La thèse de l’accident n’est pas crédible : la lame du cutter était sortie et la gorge a été visée, une zone létale. Quant à sa mère, il lui a sauté dessus en lui disant qu’elle lui pourrissait la vie depuis 40 ans et qu’elle pouvait crever."

L’avocate du prévenu a mis en avant son enfance difficile et ses carences affectives, mais aussi sa prise de conscience et le travail qu’il effectue sur lui-même pour plaider un sursis probatoire. La cause d’excuse de provocation est invoquée pour la scène de 2015 et la requalification en coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité est demandée pour les faits de 2018

Jugement le 25 février.