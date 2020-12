La cour d’appel de Liège a débuté un dossier à charge de Sadri, 27 ans, poursuivi pour une tentative d’assassinat commise sur Kutjim, son meilleur ami, en 2018 à Jambes.

En effet, le 1er novembre 2018, les deux hommes se sont retrouvés à la suite d’un litige né lors de l’achat d’une Renault Megane pour 800 euros. La victime servait d’intermédiaire lors de cet achat. Plusieurs mois après l’encaissement, Sadri n’avait toujours pas le véhicule. Les deux hommes se sont croisés sur le Boulevard de Meuse à Jambes. Sadri est sorti du véhicule armé d’un fusil à pompe. Kutjim se trouvait dans un véhicule. Sadri a cassé la vitre du véhicule avec le canon de l’arme puis a frappé la victime à l’épaule. Sadri a tiré et la victime a été touchée à l’arrière de l’épaule gauche. L’auteur a pris la fuite et a caché l’arme. Lors de son audition, le tireur a déclaré qu’il avait l’arme depuis quatre jours dans son véhicule. Il a expliqué qu’il voulait donner l’arme à son ami. "Je ne voulais pas tirer mais il a voulu écarter le canon et le coup est parti tout seul."

Le tribunal correctionnel de Namur avait condamné le prévenu à une peine de quatre ans de prison assortie d’un sursis de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. À la suite de ses explications, la cour a décidé d’entendre un expert en balistique. Ce dernier a expliqué ce mardi matin qu’il fallait une arme chambrée et une pression de 3 kg pour tirer. Il a expliqué que la victime n’aurait pu actionner la gâchette qu’en tirant sur l’arme alors que celle-ci se trouvait dans son dos.