Le parquet de Namur a requis lundi une peine de 4 ans de prison à l’encontre d’un prévenu qui a transporté de la drogue pour le compte de dealers en mai 2017. L’homme rejoignait Namur depuis Maastricht en train et transportait 53 boulettes d’héroïne et 20 boulettes de cocaïne. Il a expliqué jouer le rôle de mule et transporter la drogue pour une association de malfaiteurs. C’était la deuxième fois qu’il réalisait un trajet de ce type, selon ses déclarations. En échange de ce transport, il recevait 10 grammes d’héroïne. Des sms relatifs à la vente de drogue ont été retrouvés dans 2 de ses téléphones portables.

4 ans ont été requis contre le prévenu qui se trouve en état de récidive légale.

Jugement le 29 mars.