Le parquet de Namur a requis lundi 4 ans de prison à l’encontre d’un prévenu qui vendait de l’héroïne et de la cocaïne à Namur. Il a été interpellé en janvier 2019 avec 20 boulettes de cocaïne et 10 boulettes d’héroïne.

L’homme provenait des Pays-Bas et il a été logé durant 2 semaines à Namur par ceux pour qui il travaillait, qui fixaient le prix de vente de la drogue. Il avait pour mission de vendre pour 500 euros par semaine.

Le parquet de Namur a requis une peine de 4 ans contre celui qui est présenté comme un « vendeur de poison » et réclame une amende de 2000 euros et la confiscation de 810 euros. Le prévenu ne conteste pas et explique qu’il s’est trouvé confronté à des problèmes financiers et qu’il est tombé dans une « spirale infernale ». Ce dernier a entamé un suivi psychologique concernant son addiction aux stupéfiants. Son avocat a plaidé une peine assortie d’un sursis ou, à défaut, la clémence du tribunal.

Jugement le 29 mars.