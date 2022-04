Accro à la cocaïne et à l’héroïne, cet habitant de Florennes avait trouvé le moyen de financer sa consommation : le vol de bouteilles d’alcool en tous genres. Whisky, Ricard, champagne,… Tout y passait. En huit mois de temps, en 2021, un vol avec violence et douze autres vols simples ont été commis dans des commerces dOnhaye, Florennes, Mettet, Chimay ou encore Philippeville. "Je les revendais à un Paki… Est-ce que c’était sur commande ? Quand même pas, mais il me prenait ce que je savais avoir", explique l’intéressé. Le vol de trois aspirateurs et d’une machine à café lui est aussi reprochés. Pour certains des méfaits, ce Florennois n’a pas agi seul. Une peine de 40 mois est requise à son encontre. Pour les autres, 20 mois (deux fois) et 18 mois.

Le suspect principal traîne quelques casseroles mais demande une dernière chance. Les autres, une mesure de faveur.