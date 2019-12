Le prévenu dit qu’il était menacé et qu’il n’a pas eu d’autres solutions qu’un cambriolage.

Mehdi (prénom d’emprunt) comparaît détenu. Il a été arrêté le 12 août dernier alors qu’il venait de cambrioler une maison et alors qu’il était sous bracelet électronique. Alain (prénom d’emprunt), son complice, se présente libre devant le tribunal après avoir fait un petit moment de préventive. À ce dernier, on reproche surtout un vol de voiture, celle qui a aidé au cambriolage. Pour expliquer le vol de montres, parfums, clés de voiture, etc., dans une maison, Mehdi invoque les menaces qui pesaient sur lui à cause d’une dette de stupéfiants. On ne lui laissait que quelques jours pour rembourser celle-ci et dans l’impasse totale, il n’a rien trouvé d’autre comme solution que pénétrer dans une maison pour en vider un maximum de contenu. Pas de chance, la police l’a cueilli dès sa sortie de celle-ci.

Le ministère public réclame 15 mois de prison avec un sursis éventuel pour Alain et 18 mois ferme pour son compère, compte tenu de ses antécédents et du fait qu’il ne peut techniquement plus profiter d’un sursis.

L’avocat d’Alain ne conteste pas les faits. Il faut maintenant aller de l’avant, d’autant plus qu’Alain est prof de gym et sera bientôt papa. Il sollicite donc un sursis total.

Le défenseur de Mehdi estime quant à lui qu’il faut tenir compte de la réalité du terrain, de la dimension humaine et de la personnalité du prévenu. Celui-ci a été menacé. Pour lui, il faut maintenant prévoir sa réinsertion. Il ne réclame pas la clémence du tribunal mais estime qu’une peine de 18 mois ferme, c’est beaucoup trop lourd.

Le tribunal rendra son jugement le 30 janvier prochain.

LEF