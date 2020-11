Il y a un peu plus d'un mois, Robert, un Couvinois au passé judiciaire déjà bien lourd comparaissait pour des faits de vol et de rébellion, commis en 2015 à Couvin. L'homme a volé un sac à main, 800€, une paire de lunettes et un portefeuille dans une voiture. Mais aussi deux seaux de tabac dans une station-service. Cette fois-là, Robert a pris la fuite lorsque les policiers ont voulu procéder à son contrôle. Une plaque d'immatriculation volée était apposée sur son véhicule. Il a dérapé dans l'accotement herbeux et a fait une brusque marche arrière quand les policiers se sont approchés.

Cet homme était aussi poursuivi pour le vol d'un tracteur qu'il comptait offrir à son neveu. Enfin, une dernière prévention de tentative de seaux de tabac lui était reprochée.

Tribunal correctionnel et de police confondu, Robert a déjà été condamné à 46 reprises ! En octobre 2015, il a déjà été condamné pour des faits similaires. La défense avait plaidé l'absorption de peine car les faits pour lesquels il était poursuivi il y a un mois datent de cette même période. Une direction suivie par le président du tribunal correctionnel de Dinant qui a néanmoins prononcé une peine complémentaire de 15 mois de prison avec sursis.