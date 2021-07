Marc (prénom d’emprunt), a perdu son papa à l’âge de 10 ans. Cet aîné de 5 enfants s’est très vite retrouvé projeté dans le rôle du père de famille. Le 23 août 2020, il n’a pas supporté qu’un indélicat donne 4 gifles à sa mère "car elle n’avait pas fait la lessive assez rapidement." Les deux hommes se sont donné rendez-vous pour en découdre et le prévenu n’a pas fait dans la demi-mesure. Il a d’emblée asséné 5 coups de couteau de cuisine dans le torse de son rival. Celui-ci s’en sortira, après avoir perdu beaucoup de sang. Interrogé à la suite de son interpellation le lendemain des faits, Marc en a remis une couche en déclarant : "Je comptais le planter, le tuer, le découper en morceaux pour le donner à manger aux lions d’un zoo. Si c’était à refaire, je le referais, je ne regrette pas."

Questionné le premier juillet par la présidente Matagne, il tempérait : "Je reconnais les coups mais je ne voulais pas le tuer. Quand nous nous sommes vus, il a foncé sur moi, j’ai sorti le couteau, pour me défendre, il m’avait menacé." Il ressort du dossier que depuis plusieurs semaines, les relations entre les familles étaient plutôt tendues. Des faits de harcèlement et de menaces sont évoqués.

Le substitut Lengrand réclamaitune peine de 5 ans de prison à l’encontre du prévenu. "On a rarement vu des dossiers aussi clairs au niveau de l’intention homicide. Par rapport à la famille dont il est question, il a encore déclaré par la suite : "Ce sera eux ou moi, ce sera un carnage si ils font du mal à ma famille. Aller en prison ne me fait pas peur et je n’ai pas peur de mourir." Ses déclarations sont effrayantes."

Le conseil du prévenu, âgé de seulement 21 ans et en détention préventive depuis 1 an, plaidait un sursis probatoire pour son client. "Il était à bout psychologiquement, suite à une guerre de plusieurs mois avec la famille rivale, qui les menaçait, les intimidait. On a cassé leurs carreaux, défoncé leur porte. La cocote a explosé, il reconnaît avoir fait la plus grosse bêtise de sa vie."

Une peine de 7 ans de prison a été prononcée ce jeudi.