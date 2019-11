Cette année, plusieurs faits de rébellion ou d’agression envers les policiers ont été enregistrés durant les fêtes de Wallonie. Deux des auteurs impliqués dans ces faits ont comparu ce lundi devant le tribunal correctionnel de Namur

Le premier prévenu, Yassin, un Français, affirme avoir beaucoup bu le vendredi des Fêtes de Wallonie. "Je regrette amèrement ce que j’ai fait. J’avais bu une bouteille de vodka, je n’étais plus conscient de mes actes, je faisais une crise de boisson".

Avec des amis, il jetait des gobelets sur les passants, manège qui a été repéré grâce aux caméras de surveillance du centre-ville Namurois. Une patrouille a été envoyée sur place, mais le prévenu s’est rebellé. Il a jeté des gobelets aux policiers avant de porter des coups à deux de ceux-ci, qui ont subi des incapacités de 3 et 7 jours. L’un des policiers a reçu un coup à la mâchoire et a eu la lèvre fendue. Yassin est également concerné par une autre scène de coups sur des policiers, qui s’est déroulée le 9 août. A nouveau ivre, il jetait les poubelles sur la chaussée en pleine nuit. Il a à cette occasion donné des coups aux agents et a brisé la vitre d’un véhicule d’intervention.

Le second prévenu, Mohamed, était présent lors de la scène des fêtes de Wallonie. Également ivre, il aurait donné un coup de poing par-derrière à un policier occupé à maîtriser le premier prévenu. "Je n’avais rien à voir avec la bande qui avait des problèmes avec les policiers, je ne connais même pas Yassin. Je passais par-là au mauvais moment lors d’un mouvement de foule et un policier s’est jeté sur moi, je me suis débattu pour le repousser."

Au civil, les policiers blessés demandent chacun 500€ de dommage moral.

Le parquet réclame une peine de 10 mois de prison assortie d’un sursis probatoire pour le premier prévenu et une peine de même type de 6 mois pour le second. "Les mesures probatoires seront relatives à la gestion de la violence et à la consommation d’alcool.", a précisé le substitut Jadin qui déplore que ces jeunes gens qui veulent respectivement devenir militaire et ambulancier s’en soient pris à des agents de la fonction publique.

L’avocat du principal prévenu demande une mesure de suspension probatoire pour son client, afin d’éviter son déclassement, le jeune homme voulant intégrer l’armée belge. Le second, qui se défendait seul, a demandé une mesure identique.

Jugement le 2 décembre.