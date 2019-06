Ils auraient écoulé 12 kilos de cannabis

Entre mai 2017 et décembre 2018, deux étrangers en séjour illégal, Egzon A et Advan E ont approvisionné en cannabis 4 jeunes namurois de moins de 20 ans. Ceux-ci ont alors mis sur pied un trafic au sein de leur école. Dans cette affaire, le parquet de Namur estime que 12 kilos de cannabis ont été vendus, pour une valeur de 67.000 €.

Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Namur a condamné Egzon A et Advan E à des peines de 2 ans avec sursis de 5 ans pour la moitié de la peine et à des amendes de 5.000€ chacun. En ce qui concerne les plus jeunes prévenus, une enquête sociale sera réalisée afin de vérifier la faisabilité de peines de travail.