Ils étaient dix à être poursuivis pour une série de "vols nécros", fin octobre devant le tribunal correctionnel de Dinant. Ce jeudi, quatre d’entre eux ont été acquittés. Les autres ont été condamnés.

Les faits remontent au début de l’année 2017. Une vague de vols dans des habitations de personnes récemment décédées a éclaté un peu partout en Belgique. Celle-ci s’est étendue jusqu’en mars 2018. Un flagrant délit a permis de stopper l’hémorragie. Au total, 59 vols et 12 tentatives de vols ont eu lieu.

Le modus operandi était systématiquement le même. Les membres de cette bande consultaient les avis nécrologiques sur Internet pour obtenir les adresses de maisons a priori inoccupées. Grâce à celles-ci, ils trouvaient le numéro de téléphone qu’ils composaient plusieurs fois pour s’assurer que l’habitation ciblée était bel et bien vide. "Ils avaient des GSM pro fessionnels. Ils se rendaient sur place pour commettre les vols si la configuration des lieux s’y prêtait, s’il n’y avait pas de chien, etc. En cas de problème, ils abandonnaient le projet", avait précisé le parquet de Namur. Les voleurs ciblaient principalement du numéraire et les objets de valeur.

"Ce que j’ai fait est très grave"

Parmi les dix prévenus, un se distinguait par son implication dans tous les faits, sauf un. "Ce que j’ai fait est très grave, je ne le voyais pas comme ça. Au départ, je pensais commettre ces actes sans faire de mal à personne mais je commence à prendre conscience que ce n’est pas le cas."

Ce jeudi, il a été condamné à cinq ans avec sursis probatoire. Quatre complices qui ont participé à une dizaine de faits ont écopé d’une peine de travail de 200 heures tandis qu’un cinquième, moins impliqué, a été condamné à 100 heures.