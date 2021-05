Les membres, d’un couple, séparé aujourd’hui, comparaissaient ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Namur pour répondre du vol d’une carte de banque au préjudice d’une personne vulnérable. Entre le 31 janvier 2018 et octobre de la même année, ils ont dérobé 65.000 euros du compte en banque de celle-ci. La prévenue déclare : « Je me suis retrouvée sans revenu, avec un enfant à charge. Aujourd’hui, je suis sans emploi mais j’ai des allocations familiales et de chômage. »

Constatant que mes faits datent d’il y a 3 ans et que les prévenus n’ont pas d’antécédents, le parquet réclame une peine de travail d’au moins 100 heures. Les prévenus ont tous les deux marqué leur accord quant à l’exécution de celle-ci.

Jugement le 4 juin.