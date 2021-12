L’horloge indique bientôt 11 h et une file se forme devant le numéro 49 de la rue des Carmes. Comme annoncé, le Caméo a choisi d’aller à l’encontre des décisions prises par le Codeco et de rester ouvert.

Si la programmation dominicale est d’ordinaire largement destinée aux enfants, bon nombre d’adultes ont répondu présent afin de soutenir le cinéma et la culture au sens large, principale cible des dernières mesures sanitaires. "Je suis ici avant tout pour marquer ma désapprobation", explique Betty, 73 ans. La septuagénaire, qui n’est pas vaccinée, voit le couperet qui s’abat sur le monde des arts comme une "double ségrégation". "La décision du gouvernement n’est basée sur aucun fait, dit-elle. La culture est aussi nécessaire à la bonne santé physique et mentale de la population."

Même son de cloche du côté de Lorraine. "On vient de manière symbolique pour soutenir ceux qui ont choisi de résister. Il ne faudrait pas qu’ils se découragent", indique la jeune femme, cinéphile et habituée des lieux. La menace de se voir infliger une amende de 500€ ne semble pas peser sur les spectateurs désobéissants. "J’attends presque de l’avoir parce que je me ferai un plaisir de la contester", poursuit Lorraine, juriste de formation. Il est cependant peu probable que les spectateurs soient verbalisés. Le bourgmestre de Namur Maxime Prévot (cdH), par ailleurs président de la zone de police locale, a en effet exprimé son incompréhension face aux dernières mesures du Codeco.

La culture, "pas dans l'ADN de notre pays"

"Pour un dimanche de pandémie, on peut dire que la fréquentation est bonne", explique Annouck, l’une des ouvreuses de service en ce lendemain de Noël. Aux fidèles du Caméo s’ajoutent quelques sympathisants politiques et des figures de proue du monde culturel namurois. C’est le cas de Patrick Colpé. Si l’ancien directeur du Théâtre de Namur est présent avec sa femme et ses petits-enfants, ce n’est pas uniquement pour voir un film. "La décision témoigne de la part du politique d’une méconnaissance du monde culturel. C’est juste un deal politique insupportable, dit-il. J’ai travaillé dans le secteur pendant 37 ans et j’ai toujours constaté une certaine forme de mépris de leur part envers la culture. Ils reconnaissent certes les grands artistes mais c’est de la récupération. La culture n’est tout simplement pas inscrite dans l’ADN de notre pays."

Outre le Caméo, plusieurs autres acteurs namurois du secteur ont fait savoir qu’ils braveraient l’interdiction formulée par les dirigeants. C’est le cas entre autres du Delta, du théâtre Jardin Passion ou encore des Abattoirs de Bomel.