Le 19 février 2018 à Onhaye, trois personnes ont commis un vol dans la région d’Onhaye. Ils se sont rendus au domicile d’une connaissance qui vendait des stupéfiants dans le but de lui en voler. Deux des trois individus sont entrés par effraction dans son habitation après avoir fracturé la porte. Ils ont trouvé la clé de contact et sont repartis avec sa Golf 5 GTI. "Mon client avait quitté son domicile le matin avec la camionnette de son employeur. Sa maman a constaté que sa Golf n’était plus là, que la porte d’entrée était fracturée et qu’il manquait les clés", a commenté l’avocat de la partie civile à l’audience.

Deux voisins ont néanmoins pu donner une description des suspects qui ont échangé la voiture, estimée à 8.700€, contre 10g de cocaïne, à Namur, dans la foulée du vol. Initialement, les suspects disaient avoir commis ce méfait pour acheter du mazout de chauffage. C’est finalement une tout autre sorte de carburant qu’ils se sont procuré.

Ce mardi, l’un des auteurs du vol a écopé de six mois de prison avec sursis. Un de ses comparses a écopé d’une peine de travail de 150h tandis que le dernier, une dame, a bénéficié d’une peine de probation autonome.