Nombreuses sont les maisons de repos à se sentir isolées et abandonnées depuis plusieurs mois mais d’autres lieux de vie ont été impactés par le coronavirus. On en parle beaucoup moins mais les structures qui accompagnent des personnes présentant une déficience intellectuelle ont également dû revoir leur mode de fonctionnement. Exemple avec "L’Accueil Mosan" et l’un de ses trois services, La Marlagne, qui héberge de jour comme de nuit 20 personnes présentant un handicap.

"Nous proposons habituellement des activités ludiques, artistiques, sportives et culturelles qui permettent de développer des compétences et de stimuler la motricité", explique la directrice Mathilde Dave. "Si on excepte la timide remise en route en septembre, on peut considérer que nous sommes à l’arrêt