Eric Vool, 62 ans, et son épouse Martine (on ne donne pas l’âge d’une dame), partagent avec leurs enfants Julien, 36 ans, et Antoine, 32 ans, une même passion pour le café. Qui les a amenés à quitter Bruxelles pour s’installer à Sombreffe. "Notre entreprise a été créée à Schaerbeek puis nous avons migré à Evere. On voulait y torréfier notre café nous-mêmes mais là, en zone d’habitat, c’était très complexe. Nous avons donc décidé de chercher un autre lieu d’établissement. Mes fils qui habitaient par ici ont prospecté toute la région et ont déniché ce bâtiment à Sombreffe. Ici, on est idéalement situés, dans le Namurois, proches du Brabant Wallon et du Hainaut. Et on a du parking", explique Eric.

Surtout, ils ont trouvé l’endroit où installer le matériel de torréfaction acheté il y a 8 ans déjà. "Nous avions racheté le matériel d’un torréfacteur de Liberchies. En attendant de trouver l’endroit idéal, il avait été bien rangé. Quand nous nous sommes installés à Sombreffe, on l’a quelque peu modernisé et depuis on s’en sert en permanence pour produire nos cafés torréfiés de façon artisanale. Nous opérons des choix minutieux, et un assemblage précis des grains de café pour offrir un produit de haute qualité."

Avec succès. Tout le temps de notre visite, les clients n’ont cessé de défiler. "On recherche les produits de qualité, nous avons des contacts dans les différents pays producteurs. Nous avons une politique d’achats qui n’a rien à voir avec la spéculation. Nous n’achetons que les cafés que nous avons préalablement dégustés et approuvés en famille. Et nous veillons à une juste rémunération des producteurs", insiste Eric.

Mais ce qui fait aussi le succès de l’entreprise, c’est la dégustation offerte des différents cafés : "Quand les clients entrent dans le magasin, ils scrutent le tableau avec les nouveautés. Ils n’achètent pas de façon aveugle, on leur fait goûter auparavant".

Tip Top Coffee, c’est aussi une belle variété de thés en vrac et… des conseils avisés !

Patrick Lefèbvre