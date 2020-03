Les 3 prévenus sont accros à la drogue depuis de nombreuses années. La cocaïne et, pour l'un d'eux, l'héroïne font partie de leur quotidien. Pour financer leur addiction, ils s'étaient spécialisés entre 2016 et 2018 dans le vol de bouteilles d'alcool dans des grandes surfaces, bouteilles qui étaient par la suite revendue pour financer leur consommation de produits stupéfiants. Une cinquantaine de faits de ce type leur sont ainsi attribués, ils les reconnaissent.

Le substitut Seminara soulignait le 20 février la multiplicité des actes délictueux, leur caractère effrayant pour les victimes et la montée en violence, puisque dans l'un des cas, un couteau à steak a été exhibé par ceux qu'elle qualifie de "voleurs professionnels". L'état de récidive et le fait que les prévenus présentent des antécédents spécifiques ont également été évoqués. 4 ans de prison étaient réclamés pour le premier et 2 ans pour le second, qui a déjà été condamné à une douzaine de reprises par le tribunal correctionnel.

Le tribunal a rendu son jugement ce jeudi. Le premier prévenu, en état de récidive légale, écope d'une peine de 3 ans de prison. Pour les deux autres, les préventions, établies, sont englobées dans une précédente condamnation de 4 ans de prison, pour des faits similaires, aucune peine complémentaire n'est prononcée.