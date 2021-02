Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi des peines de 37 mois et 2 ans de prison assorties de sursis de 3 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée à l'encontre de deux prévenus accusés d'une douzaine de vols, simples et avec violence, commis à Namur en juin, juillet et août 2020.

Tous les deux alcooliques, les prévenus avaient leurs habitudes dans des établissements de la place du Marché aux Légumes à Namur. Ils profitaient en général d'un moment d'inattention pour dérober le sac de leurs victimes, avant de tenter de réaliser des paiements sans contact au moyen des cartes de banque. Si les deux individus reconnaissent certains faits, ils ont affirmé ne plus se souvenir de la totalité de ceux-ci lors de l’audience du 14 janvier.