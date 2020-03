Michaël Brohé et Stéphanie Schlamp doivent répondre d’assassinat et de tentative d’assassinat sur Robert et Prescillia.

Les accusés Brohé et Schlamp avaient-ils prévu de tuer Robert Robert le 14 novembre 2017 ? C’est la question à laquelle devront répondre quatre hommes et huit femmes dans le cadre de la cour d’assises qui débute ce lundi à Namur.

Ce jour-là, peu après minuit, Brohé appelle lui-même le 100 au numéro 17 de la rue de Somzée à Gourdinne, l’appartement qu’il partage avec sa femme, Stéphanie Schlamp, et leurs deux enfants, présents au moment des faits. Il explique que ses voisins, Robert Robert et Prescillia Greuse se sont disputés devant lui et son épouse et que Prescillia a tué son mari de plusieurs coups de couteau de cuisine. Brohé serait ensuite intervenu et aurait frappé Greuse à plusieurs reprises pour se défendre.

À l’arrivée des secours, Robert Robert est retrouvé mort dans l’appartement du couple Brohé/Schlamp. Prescillia Greuse est au sol, agonisante. Après avoir attiré Robert Robert dans son appartement et l’avoir frappé de 7 coups de couteau dans le thorax, Prescillia Greuse sera accueillie au même endroit par 2 coups de batte de base-ball derrière la tête et sera frappée d’au moins 7 coups de couteau. Brohé voulait que Greuse s’accuse de la mort de son conjoint.

Au fil de l’enquête, les versions présentées par les accusés ne cesseront varier, essentiellement en raison des déclarations de Schlamp aux enquêteurs. Une dette pour un poêle à mazout a été évoquée, tout comme une certaine jalousie de Greuse à l’égard de Schlamp.

Le couple Brohé/Schlamp se fournissait en cocaïne depuis plusieurs mois auprès de Robert Robert et avait une dette envers celui-ci. Il s’agirait là du réel élément déclencheur : le couple se sentait acculé financièrement et dépendant de leur voisin/dealer. En effet, dans leurs dernières déclarations, les époux avouent avoir voulu faire peur à Robert Robert, "qui profitait d’eux". Pourquoi Brohé avait-il alors repris l’arme du crime sur son lieu de travail ?

Robert Robert est décédé d’une importante hémorragie thoracique. Prescillia Greuse présentait près de huit plaies, dont quatre dans le dos, des lésions sévères et profondes et notamment une perforation de l’estomac et un pneumothorax. Elle souffre d’un important stress post-traumatique.

Les expertises psychiatriques et psychologiques révèlent que ceux-ci étaient bien responsables de leurs actes au moment des faits.

Les deux victimes se sont mises en couple un an et demi avant les faits, après le décès de Romain, le précédent compagnon de Prescillia, dans un accident de voiture.

Né en 1984, Robert a commencé à fumer du cannabis à l’âge de 14 ans, avant de tomber dans les travers de la cocaïne et de l’héroïne. La drogue rythmait sa vie et celle de son couple. Il était présenté comme serviable, bon vivant, souriant, attirant la sympathie et aimant les contacts humains. Il a été condamné 2 fois pour vols et 4 fois pour infractions à la loi sur les stupéfiants.

Prescillia Greuse est née en 1990 et a vécu une enfance compliquée suite au divorce de ses parents quand elle avait 3 ans. Elle s’est mise en ménage à l’âge de 15 ans. Elle a eu une fille avec son précédent compagnon. Robert est venu vivre chez elle, ils formaient un couple très heureux. Prescillia est présentée comme très gentille, généreuse et serviable. Elle était très amie avec Stéphanie Schlamp avant les faits.

Michaël Brohé et Stéphanie Schlamp, les deux accusés, se sont mariés en 2010 et ont deux enfants.

Né en 1982, Brohé est présenté comme quelqu’un de calme, respectueux, rigoureux, mais dépensier et n’ayant jamais su gérer ses finances. Cuisinier de formation, il travaillait dans un restaurant namurois. Il a été très marqué par le décès de son papa. Il a commencé à prendre du speed et de la cocaïne, pour lutter contre la fatigue au travail et doper ses performances sexuelles. On le décrit comme très protecteur et aimant tout contrôler.

Née en 1990, Stéphanie Schlamp déclare avoir manqué d’affection et d’attention. Sa scolarité est décrite comme chaotique. Elle a travaillé dans l’horeca, où elle a fait la connaissance de Michaël Brohé. Elle est présentée comme sérieuse, travailleuse et souriante, aimant plaire et soignant son apparence. Elle a commencé à prendre du speed pour suivre la cadence de deux emplois menés de front.