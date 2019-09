Ce lundi sur le coup de 16h30, de nombreux Namurois ont été interpellés par un important dégagement de fumée noire à Floreffe.





Renseignements pris, il s'agissait d'un incendie dans un conteneur d'encombrants du centre de tri du BEP Environnement, à Floreffe.





Les pompiers de la zone NAGE ont reçu l'appel à 16 h 23. Un double départ des zones NAGE (une autopompe, 2 citernes, un élévateur et un véhicule de commandement) et Val de Sambre (une autopompe et une ambulance) a eu lieu. Aucun blessé n'est à déplorer, la situation est sous contrôle.

