Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4 h, un incendie s’est déclaré dans une habitation de la rue de la gare à Eprave (Rochefort). Un feu de cheminée a été signalé mais à l'arrivée des secours la toiture était complètement embrasée. Les pompiers de Rochefort sont intervenus avec une autopompe et en renfort une autopompe et une citerne de la zone de secours Luxembourg (Marche-en-Famenne) et une citerne de Beauraing. La police de la zone Lesse et Lhomme s’est rendue sur place. Le bourgmestre, sur place également, a géré le relogement de six personnes. Le bâtiment mitoyen a été préservé par l’intervention des pompiers. La cause du sinistre sera difficile à établir avec certitude.