Le magasin de vélos Saitta fermé pour une durée indéterminée

Un incendie s'est déclaré ce vendredi vers 22 heures dans une maison de l'avenue de la Plante qui abrite le magasin de vélos bien connu Saitta.

L'arrière de l'immeuble comportant plusieurs kots pour étudiants, les hommes du feu de la zone Nage se sont déplacés en nombre pour cette intervention qui n'a pas été des plus facile à cause des difficultés d'accès et de la chaleur intense dégagée par le sinistre.

Heureusement, il n'y a pas eu de blessés.

Cependant, le magasin de vélos ayant été victimes de dommages importants, ses responsables Bardy et toute l'équipe ont annoncé sur leur site web quecelui-ci serait fermé jusque nouvel ordre. La ligne fixe du magasin 081/22 03 14 n'est plus opérationnelle mais le conatct est maintenu avec les clients via le mail info@saitta.be.