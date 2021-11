Incendie au Globe à Jambes : un expert va être désigné Namur S.M Le labo de la PJF et un chien sont allés sur place. © D.R

Un incendie s'est déclaré dimanche matin dans le bâtiment qui abrite le café le Globe, Avenue Jean Materne, à Jambes. Les causes sont toujours inconnues ce lundi. L'origine criminelle n'est pas exclue. Le labo de la PJF et un chien sont allés sur place pour tenter d'y voir plus clair. Un expert doit désormais être désigné ce lundi matin pour comprendre cet incendie. "On ne sait toujours pas s'il s'agit d'un fait accidentel ou criminel mais la piste criminelle n'est pas exclue", indique le parquet de Namur.