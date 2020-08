Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans une habitation de la Chaussée de Charleroi à Sombreffe. Si dans un premier temps les pompiers intervenus sur place trouvaient l'origine suspecte, il semble après les premières vérifications que l'on s'orienterait vers un incendie accidentel. « La maison était inoccupée. Le propriétaire est venu sur place et a indiqué qu'il avait mis en couleur durant la journée et qu'il avait laissé les ventilateurs tourner pour rafraîchir la maison. Vu cet élément et la présence de solvants, il se pourrait bien que ce soit accidentel », a précisé le parquet de Namur. Le labo de la PJF doit néanmoins se rendre sur place ce dimanche pour confirmer cette thèse.