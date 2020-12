Un incendie s'est déclaré dans un hangar agricole de la rue du Hachet à Boussu-en-Fagne (Couvin), lundi soir. La cause est toujours inconnue, indique mardi après-midi le parquet de Namur.

Le labo de la police judiciaire fédérale et un maître chien se sont rendus sur place. "A ce stade, ils n'objectivent pas le fait que l'incendie soit d'origine criminelle. On ne sait pas encore quelle en est la cause. Ça pourrait être d'origine électrique. Il n'y a pas de signe évident que ce soit criminel", ajoute le parquet de Namur qui précise que l'enquête classique se poursuit. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 20h00, lundi. Le hangar contenait des machines et des produits inflammables. Plusieurs postes de pompiers des provinces de Namur et de Hainaut se sont rendus sur place.