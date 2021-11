Un incendie s’est déclaré au café "Le Globe", Avenue Jean Materne, à Jambes, ce dimanche matin. Un important dégagement de fumée était visible au loin. Les pompiers de Namur, basés non loin de là, se sont rapidement rendus sur place et ont pu maîtriser cet incendie. Un périmètre de sécurité a été dressé le temps de l’intervention. Les causes de l’incendie sont inconnues.

Un autre incendie s’est déclaré plus ou moins au même moment à l’arrière d’une maison de la rue Frère Orban à Andenne, rapportent nos confrères de Sudpresse. Une dame et un chien ont été légèrement intoxiqués. S.M