Michaël (prénom d'emprunt) a écopé ce lundi d'une peine d'un an de prison assortie d'un sursis de 5 ans pour des faits de coups et blessures et de harcèlement sur son ex-compagne. Présent à l'audience pour entendre le jugement, il a d'emblée interpellé le président Henrion, affirmant qu'il n'y avait pas de greffier lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel le 26 avril dernier.