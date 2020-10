Un couple originaire de Spy comparaissait jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Namur. Marc (prénom d’emprunt), né en 1978, doit tout d’abord répondre de faits de mœurs (incitation à la débauche et attentats à la pudeur sans violence ni menace) sur la fille de sa compagne. Alors que celle-ci avait 13 ans, il a tenté de se rapprocher d’elle à plusieurs reprises entre juin 2017 et janvier 2018. "C’était pour qu’elle soit sérieuse et qu’elle arrête de changer de petit copain et se concentre sur ses études", déclarait-il, évoquant des "mesures éducatives".