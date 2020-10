Un jeune homme de 24 ans passionné d'informatique a été condamné ce mercredi matin par le tribunal correctionnel de Dinant à 12 mois de prison avec sursis probatoire. Il était poursuivi pour des faits d'incitation à la débauche commis durant le premier semestre 2015. Tout juste majeur, il avait pris contact avec deux jeunes jeunes filles, mineures, via les réseaux sociaux. C'est le père d'une des victimes qui a dénoncé les faits à la police française après avoir retrouvé des photos dénudées de sa fille sur sa tablette. « Cette dénonciation nous a été transmise par le procureur de la République de Limoge. Il y avait des photos de sa fille en petit culotte et en soutien-gorge et des vidéos d'elle sur les toilettes ou en train de se masturber », a expliqué le parquet de Namur lors de l'audience.

L'analyse du matériel informatique du suspect a permis de découvrir ces photos dénudées ainsi que d'autres photos et vidéos similaires d'une jeune fille qui avait 14 ans.