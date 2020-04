On s’attend à ce qu’ils soient encore plus nombreux à la fin du mois. Ils peuvent bénéficier d’avances ou d’aides urgentes.

À côté de la gestion des maisons de repos du CPAS, l’aide sociale se poursuit à Namur comme ailleurs. Avec un changement de taille dans le profil des demandeurs. "De plus en plus d’indépendants, à titre principal surtout, mais aussi complémentaires, des personnes qui avaient un mi-temps et sont mises en difficulté par la diminution de revenu lié au chômage pour force majeure…" , énumère le président du CPAS de Namur Philippe Noël.

Ils sont aussi plus nombreux à aller chercher des repas ou des colis alimentaires à La Main Tendue.

Contrairement à une idée répandue : les indépendants peuvent bénéficier d’aides sociales. "Ils ne doivent pas avoir peur d’appeler ou de passer la porte. Nous avons des permanences tous les matins. Nos assistantes sociales et assistants sociaux peuvent examiner leur situation et le CPAS peut intervenir dans les cas d’urgence."

L’institution peut, par exemple, leur faire une avance, si un dossier prend du temps à être examiné. "On se rembourse une fois que le droit passerelle est attribué. On peut proposer une aide alimentaire ou une aide d’urgence. Ou alors on les renseigne et on les redirige vers le service adéquat s’ils doivent remplir un dossier pour ouvrir un droit et ne sont pas au courant des formalités à remplir" , cite Philippe Noël en exemple.

Le président du CPAS sait que le pas n’est pas facile à franchir lorsqu’on est indépendant. "Je comprends bien que la démarche n’est pas évidente. C’est une situation inédite pour des personnes qui se retrouvent parfois sans ressources du tout alors qu’elles s’affirment depuis des années comme indépendantes de qui que ce soit…"