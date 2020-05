Le magicien namurois Benjamin Ghislain se plonge dans une interprétation très personnelle de la série des Dames au pantin: quatre dessins qui s’animent et dévoilent leurs mystères

Que faire lorsque les collections des musées sont fermées au public, du moins physiquement, et que les salles de spectacles resteront vides pendant un trop long moment. On fait fonctionner son imagination et on propose des concepts inédits au public. C'est ce qu'a fait le mentaliste namurois Benjamin Ghislain avec la complicité du musée Rops.

L'année dernière, il rassemblait les foules devant la première de son nouveau spectacle Elémetaire à Namur en mai. Cette année il s'invite dans votre salon, seul(e) ou en famille.

Le magicien se plonge dès lundi dans une interprétation très personnelle de la série des Dames au pantin : quatre dessins qui s’animent et dévoilent leurs mystères. Un éventail qui cache un secret ? Des pièces d’or qui disparaissent ? Une danse macabre qui s’anime ? Tout cela sous le regard amusé d’une marionnette mentaliste qui propose au spectateur de se laisser surprendre, seul ou en famille, avec un spectacle déjanté.

© DR



Le principe? Inviter Benjamin Ghislain pour un moment de divertissement inédit et privatif d'une demi-heure et en apprendre davantage sur la série des Dames au pantin de Félicien Rops.

Comment cela se passe-t-il concrètement? Vous envoyez par mail le jour qui vous convient le mieux ainsi que votre numéro de gsm. Le musée Rops vous recontacte en vous envoyant une invitation à une réunion Zoom (via votre ordinateur ou votre smartphone) avec la date et l’heure où vous devrez vous connecter. L’heure dite, vous vous connectez avec le lien reçu et le spectacle commence. Les places sont limitées pour permettre un contact individuel de qualité avec Benjamin Ghislain.

Ca se passe du lundi 11 mai au dimanche 17 mai, de 14h à 16h. Inscription uniquement sur accueil.rops@province.namur.be.

Voici un teaser pour mieux saisir le concept et l'ambiance: https://www.youtube.com/watch?v=3LY5pH6ATB4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0eRvXT3N3qZLmqO3WBf1JlLRKg7J4BD-Dl7sxISUqzsDkNsuhvh1sXbWU