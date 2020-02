C’est celui de Velaine, le plus accidentogène de Wallonie, qui sera supprimé en premier: le début du chantier est prévu l'an prochain

Cela fait des années qu’Infrabel tente de fermer les passages à niveau de Jambes, en particulier le carrefour très compliqué de Velaine. Les trois dossiers avancent désormais rapidement et ont été présentés lors de la séance publique d'information des projets jambois.

Avenue Materne, l'avant-projet prévoit la construction d’un passage supérieur aérien et d’un couloir sous-voies souterrain au droit du passage à niveau

© Infrabel

À Géronsart, l'avant-projet prévoit la construction d’un passage inférieur souterrain à proximité du passage à niveau et cheminement cyclo-piéton.

© Infrabel

Pour le passage à niveau de avenue Materne et à Géronsart, la Ville de Namur a marqué son accord de principe sur les avant-projets Les études d’incidences respectives seront déjà menées au printemps pour une introduction des demandes de permis d’urbanisme à l'été 2020. L’enquête publique devrait se tenir à l'automne 2020 pour un octroi du permis d’urbanisme l'hiver prochain. Dans les deux cas, Infrabel espère un début des travaux vers 2022 pour une fin en 2024.

Mais c’est le passage à niveau de Velaine, le plus accidentogène de Wallonie, qui sera supprimé en premier. L’option choisie est la construction d’un passage inférieur sur le site du Foyer Jambois et d’un couloir sous voies souterrain au droit du passage à niveau. Ce tunnel nécessitera la création d'une nouvelle route et d'un nouveau rond-point. Le but recherché est de sécuriser un passage à niveau particulièrement complexe (cinq routes s'y croisent).

© Infrabel

Les trois options précédentes ayant été recalées par la Ville de Namur au fil des ans, qu'il s'agisse de la construction d’un simple passage supérieur sur le site du Foyer Jambois, de la construction d’un simple passage inférieur (tunnel) au droit du passage à niveau ou de la construction d’un passage inférieur (tunnel) sur le site du Foyer Jambois doublé d'une passerelle piétonne au droit du passage à niveau

Puisque le permis d'urbanisme a été délivré l'an dernier, le début des travaux est prévu l'année prochaine et le chantier devrait durer deux ans. Les nuisances seront multiples, tant pour les riverains que les navetteurs et les automobilistes, mais personne n’est plus à convaincre depuis qu’un gamin a trouvé la mort un peu plus loin il y a quelques mois.

En clair, il faudra fermer l’axe Namur-Dinant, très important en matière de trafic des marchandises. Des bus devront faire la navette pour les passagers des trains.

© Infrabel

Le chantier se décomposera comme suit, après la mise en adjudication qui aura lieu cette année encore et l’expropriation des terrains nécessaires dans la foulée:

1. Préfabrication du tunnel routier en site propre hors des voies (terrassements + bétonnage ouvrage).

2. Mise en place du pont à la faveur d’une coupure totale des voies.

3. Travaux de voiries et d’égouttage Rond-point, raccords aux voiries existantes…

4. Suppression du passage à niveau après construction du tunnel et mise en service de la voirie.

5. Construction du couloir sous-voies souterrain et mise en place par grues