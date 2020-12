A l’heure où la créativité et l'innovation sont de plus en plus présentes dans les entreprises et les administrations, des multinationales réputées créatives comme Google ou Facebook nous inondent d'images de leurs espaces de travail, toutes plus colorées et ludiques les unes que les autres. Faut-il dès lors transformer vos espaces de travail en plaines de jeu pour rendre vos équipes plus créatives et innovantes?

Le TRAKK, hub créatif namurois, estime que non mais d’autres éléments peuvent être pris en compte. Innov & Vous abordera la relation entre espace, créativité et innovation à deux niveaux : celui des architectes et des leçons que l'on peut tirer d'un projet de conception d'un espace créatif et celui des managers et sociologues. A travers ces réflexions croisées, vous comprendrez mieux ce que peuvent vos espaces pour la créativité et l'innovation de vos équipes. Un événement gratuit et en ligne qui se déroulera le jeudi 21 janvier de 18 à 20h.

Orateurs

Claire Lobet (UNamur), professeure en « Design des organisations créatives » et « Principes et méthodes de la créativité ».

Olivier Blareau (Level Studio, bureau d'architecture), co-gérant.

Véronique Dethier (UNamur-TRAKK), Chercheuse spécialisée en créativité.

Un dernier intervenant encore à confirmer.

Innov & Vous

Innov&Vous est un cycle d’événements destiné à outiller les entreprises et entrepreneurs dans leur processus d’innovation. Au travers de sessions «afterwork », experts de terrain et universitaires vous aideront à décoder les nouvelles pratiques en matière d’innovation, à découvrir de nouvelles méthodes, à les mettre en pratique et à échanger avec d’autres. Bref, à construire petit à petit votre propre boîte à outils de l’innovation.