La cellule de crise s’est à nouveau réunie dimanche soir à Namur sous l’égide du bourgmestre pour faire le point sur les actions en cours et à envisager en complément.

En plus des sites déjà pris en charge par les services communaux, de nouveaux sites ont été définis pour le dépôt de containers, en faisant appel à des prestataires privés : Parking de la piscine (St Servais), Rue du Centre (St Marc), Place de Berck-sur-Mer (Salzinnes). Et dès ce lundi : Rue Marcel Lecomte, Rue des Œillets (Vedrin), Rue des VII Vôyes (Vedrin), Av Champs Elysées (Plomcot), Rue de Frizet (Vedrin).

En concertation avec la Ville de Namur, ETHIAS organisera (via un guichet mobile) des permanences pour les citoyens ayant besoin d’aide pour les démarches à réaliser auprès de leur compagnie d’assurance pour déclarer leur sinistre, et ce quelle que soit la compagnie. Elles se dérouleront mardi à Vedrin, place de Longuenesse, à partir de 14h, mercredi à Jambes, rue des Comognes de Jambes, dès 10h, et jeudi, à Bomel, parking du Centre culturel des Abattoirs (rue Piret-Pauchet), à partir de 9h et toute la journée. Dès mardi, un guichet spécial sera également accessible dans les bureaux d’Ethias (rue de Fer, à côté de l’Hôtel de Ville). Chaque sinistré qui a besoin d’être aidé peut s’y rendre.

Les demandes de citoyens relatives à des avaloirs bouchés peuvent être adressées à l’adresse e-mail proprete.publique@ville.namur.be ou en laissant un message sur le répondeur 0800 99 899.

Pour rappel, pour solliciter une intervention des pompiers, il convient d’appeler le 112 pour toute intervention urgente ou le 1722 pour toute intervention non-urgente (ou via le site www.1722.be). Les personnes nécessitant un soutien psychologique, social ou administratif peuvent contacter l’adresse inondations@namur.be ou appeler le 0477 81 20 44. Ce numéro n’est cependant pas joignable 24h/24 : en cas d’urgence en dehors des heures ouvrables, vous pouvez contacter le DUS, Dispositif d’urgence sociale au 0800 12 420.

Les personnes souhaitant dans les prochains jours apporter de l’aide bénévolement, peuvent se manifester auprès de l’adresse inondations@cpasnamur.be.

Enfin, en terme de mobilité, Chaussée de Dinant, la déviation mise en place à La Plante par la rue Théodore Baron est maintenue jusqu’à nouvel ordre.